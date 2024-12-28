Объем грузовых перевозок по Северному морскому пути обновил рекорд

По итогам 2024 года объем грузовых перевозок по Северному морскому пути достиг рекордных 37,3 млн тонн. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Гаджимагомед Гусейнов, первый заместитель министра по вопросам развития Дальнего Востока и Арктики.

Он также упомянул, что в этом году был создан штаб для организации доставки грузов на Дальний Восток. Количество вагонов, которые не удалось перевезти, снизилось с 1 583 до 2.

Северный завоз в 2024 году был выполнен на 100%. В самые удаленные регионы страны было доставлено более 3,5 млн тонн товаров для обеспечения жизнедеятельности населения.

Ранее сообщалось, что западные страны заметно отстают от России в освоении арктического региона.