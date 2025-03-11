Объем ипотеки, переданной коллекторам, вырос более чем в три раза

Согласно анализу «Первого клиентского бюро» (ПКБ), в 2024 году зафиксирован существенный рост объема ипотечных кредитов, переуступленных банками коллекторским агентствам. Этот показатель увеличился более чем в три раза, достигнув отметки в 3,9 млрд руб., передает РБК.

Речь идет о невозвратных займах, проданных кредиторами взыскателям в рамках договоров цессии. В 2023 году аналогичный объем продаж составлял 1,2 млрд руб.

Возросла и доля ипотечных долгов в общем портфеле, переданном коллекторам: с 0,5% в 2023 году до 1,2% в прошлом году. Общий объем банковской цессии, по оценке ПКБ, в 2024 году достиг 337,1 млрд руб.

Наблюдается тенденция к более ранней передаче проблемной ипотеки коллекторам: средний срок просрочки на момент продажи сократился с 1389 дней (3,8 года) в 2023 году до 761 дня (чуть более двух лет). При этом стоимость таких долгов выросла с 39,2% до 48,7% от суммы долга, свидетельствуют данные ПКБ.

Павел Михмель, управляющий директор ПКБ, отмечает, что объем проблемной ипотеки в продаваемых портфелях растет уже третий год подряд, достигая рекордных значений.

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