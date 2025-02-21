Объем привлеченных инвестиций в Рязанской области в прошлом году составил 120 млрд руб.

Объем привлеченных инвестиций в Рязанской области в минувшем году составил 120 млрд руб. Об этом сообщает 7info со ссылкой на зампреда регионального правительства Артема Никитина.

Уточняется, что регион сегодня находится в пятерке лидеров по динамике.

Отмечается, что в Рязанской области максимально сократили для инвесторов бюрократию и еще на 30% – время согласования проектов, отладили индивидуальное сопровождение, оперативность по техприсоединению к сетям, упростили процедуры получения кредитных ресурсов, приняли максимально привлекательный пакет мер поддержки.

Ранее сообщалось, что в Московской области за год реализовали 80 инвестпроектов технологического суверенитета.