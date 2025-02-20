В Московской области за год реализовали 80 инвестпроектов технологического суверенитета

В 2024 году в Подмосковье реализовали 80 инвестпроектов технологического суверенитета, в запуск производств вложили более 81 млрд рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«На новых предприятиях после вывода на полную мощность будет создано более 7 тыс. рабочих мест. Всего с 2022 года в регионе реализовано 159 проектов технологического суверенитета», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, например, в прошлом году компания «Турбокомплект» запустила предприятие по выпуску корпусов для турбокомпрессоров в Протвино, компания «Новые технологии и материалы» — производство ферритовых электродвигателей и комплектующих для них в Сергиево-Посадском округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.