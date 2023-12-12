Объем производства хлеба в Подмосковье увеличился на 7,2 процента с начала года

Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий в Подмосковье за первые десять месяцев текущего года составил свыше 46о тысяч тонн.

Это на 7,2 процента больше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщил глава областного Минсельхозпрода Владислав Мурашов. Его слова приводит пресс-служба министерства.

«В Московской области в октябре 2023 года произведено более 27,4 процента от общего объема хлеба, произведенного в ЦФО, и 8,9 процента — от общероссийского объема», — подчеркнул министр.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистки, Подмосковье занимает первое место в Центральном федеральном округе и в стране в целом по объему производства хлеба и хлебобулочных изделий, включая полуфабрикаты.

Таких высоких результатов Московская область достигла за счет работы заводов и производств на территории региона, в том числе в Щелково, Коломне, Королеве, Рузе и Серпухове.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Подмосковье собрали около 720 тысяч тонн зерновых.