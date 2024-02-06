Объем производства мороженого в Подмосковье за год вырос почти на восемь процентов

Подмосковье сохраняет лидерскую позицию среди других российских регионов по производству мороженого, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В прошлом году объем производства этой продукции вырос на 7,8 процента и составил почти 103 тысячи тонн, уточнили в ведомстве.

Таким образом, Подмосковье сформировало свыше шестидесяти процентов от общего объема мороженого в ЦФО и порядка двадцати процентов — от общероссийского, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Таких результатов удалось достичь в том числе за счет работы пяти основных производителей из Долгопрудного, Дмитрова, Жуковского, Люберец и Солнечногорска.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области будет реализовано около 280 проектов импортозамещения.