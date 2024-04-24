Объем производства отдельных категориях молочной продукции вырос в Подмосковье

По статистическим данным в начале этого года в Подмосковье отмечается рост отдельных категорий молочной продукции. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Примечательно, что суммарная выручка производства молочной продукции за этот период составила более 35,2 млдр рублей, что на 27,9% больше, чем за тот же период 2023 года. Так, на территории региона отмечается наибольший рост выпускаемых объемов производства сливочного масла — на 85%, сыра — на 28%, мороженого — на 20%, йогуртов и маргарина — на 19%.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что экспорт подмосковной сельхозпродукции в этом году должен превысить два миллиарда долларов.