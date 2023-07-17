Объем производства сыра увеличился в Подмосковье

В Подмосковье выросли объемы производства сыра, передает Минсельхозпрод региона. По данным на май показатели составили почти 58 тысяч тонн – это на 25% больше, чем годом ранее.

Рост показателей объясняется развитием крупных предприятий и частных сыроварен, которые увеличивают объемы производства. К примеру, первый завод сырного кластера за пять месяцев выпустил свыше трех тысяч тонн продукции.

В общей сложности, в области в мае произвели свыше 35% от общего объема сыра в ЦФО и почти 19% от общероссийского объема.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что «Росагролизинг» поможет агропромышленным предприятиям области выгодно приобретать сельскохозяйственную технику.