Объем промпроизводства в Рязанской области с начала года увеличился более чем на 5%

Более чем на 5% вырос объем промышленного производства в Рязанской области за первые два месяца текущего года по сравнению с годом ранее. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональный орган статистики.

Уточняется, что на 7% также выросли объемы обрабатывающих производств, более чем вдвое — объем услуг полиграфии и копирования, почти на 37%% — производство текстильных изделий, примерно на 29%% — обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, на 21% — ремонт и монтаж машин и оборудования, на 14% — производство одежды.

Отмечается, что более чем на 42% сократилось производство кожи и изделий из кожи, а также почти на 18% — автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, свыше чем на 12 % — мебели.

Ранее сообщалось, что Московская область нарастила выпуск электрооборудования.