Московская область нарастила выпуск электрооборудования

Производство электрического оборудования в Подмосковье по итогам 2024 года выросло на 24%, в этой промышленной отрасли в регионе заняты 68 крупных и средних промышленных предприятий. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Производство электрооборудования — один из наиболее быстрорастущих секторов промышленности Московской области. В прошлом году эта отрасль выросла на 24%, в январе этого года рост составил 13,6%. Предприятия выпускают продукцию с высокой добавленной стоимостью», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в прошлом году объем отгрузки товаров, работ и услуг в этом секторе составил почти 165 млрд рублей. В отрасль входят изготовление кабелей, генераторов, трансформаторов, аккумуляторов и другого оборудования.

Так, например, в 2024 году компания «ВестМедГрупп» на территории особой экономической зоны «Дубна» запустила серийное производство мониторов пациента для аппаратов МРТ, «Кабельный завод «Азимут» из Дмитровского округа — удвоил объем выпуска кабельно-проводниковой продукции после запуска двух новых линий отечественного производства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.