Объем страхования жизни в России может снизиться до ₽2 трлн

По итогам 2025 года объем рынка страхования жизни в России может немного сократиться и составить около ₽2 трлн. Такие данные содержатся в аналитическом обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА».

Согласно прогнозу экспертов, динамика всего сегмента страхования жизни по итогам года может колебаться в диапазоне от 0 до −2%. Аналитики считают, что существенного роста в данной сфере ожидать не стоит.

В агентстве отмечают, что в четвертом квартале 2024 года рынок страхования жизни демонстрировал очень высокие темпы развития. Это было связано прежде всего с активным спросом на краткосрочные продукты накопительного страхования жизни (НСЖ) и инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Однако, по оценке специалистов, в четвертом квартале 2025 года повторить такие результаты отрасли уже не удастся.

Как подчеркивается в обзоре, на фоне постепенного снижения ключевой ставки Банка России страховые продукты становятся более долгосрочными, что меняет структуру спроса. Если в 2024 году наибольшей популярностью пользовались программы сроком около трех месяцев, обеспечившие резкий рост НСЖ, то в текущем году клиенты все чаще выбирают договоры продолжительностью от одного года до трех лет.

По прогнозам аналитиков, к концу 2025 года объем рынка накопительного страхования жизни окажется на 20–23% ниже показателей 2024 года. Кроме того, ожидается сокращение сегмента кредитного страхования жизни — ориентировочно на 15–16%. Причинами такого снижения называются ужесточение условий кредитования и сохранение высоких процентных ставок.

В то же время определенную поддержку всему рынку может оказать инвестиционное страхование жизни. Эксперты полагают, что по итогам 2025 года объем ИСЖ способен вырасти на 60–65%.

В агентстве поясняют, что столь значительный прирост данного направления во многом обусловлен предстоящими изменениями регулирования: с 2026 года продукты ИСЖ должны быть выведены с российского рынка, а их продажа будет прекращена. На этом фоне клиенты стремятся оформить такие полисы заранее и на максимально длительный срок, особенно с учетом снижения ключевой ставки и нестабильной ситуации на фондовом рынке.

