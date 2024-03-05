Объемы отгрузки промышленного производства в Подмосковье выросли почти в полтора раза за 10 лет

Подмосковная промышленность за последние десять лет увеличила объемы отгрузки товаров собственного производства в 1,4 раза. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

А в денежном выражении объем отгрузки продукции промышленными предприятиями Подмосковья вырос в три раза — с 1,8 трлн рублей в 2013 году до более чем 5,5 трлн рублей в 2023 году. Применяя инфляционный коэффициент, мы фиксируем чистый рост объемов отгрузки за 10 лет в 1,4 раза.

На долю предприятий обрабатывающей промышленности в Подмосковье стабильно приходится около девяноста процентов всего объема отгрузки продукции. Таким образом, регион преимущественно выпускает продукцию с высоким уровнем добавленной стоимости.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.