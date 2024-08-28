Объявлена дата раздачи денег в Hamster Kombat

«Сохраните дату для Hamster Kombat TGE и AirDrop — 26 сентября!» — призывает сообщение.

Hamster Combat привлекла внимание игроков возможностью заработать криптовалюту. «Тапать хомяка» начали миллионы пользователей.

Ранее сообщалось, что популярностью игры начали пользоваться мошенники. В «Лаборатории Касперского» рассказали, что аферисты рассылают ссылки на фишинговые аккаунты, через которые якобы можно вывести из игры криптовалюту и конвертировать ее в российские рубли.