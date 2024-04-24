Оборудование из Подмосковья установят на АЭС в Бангладеш

Дубненский завод «Тензор» изготовит системы контроля и управления противопожарной защитой для строящейся атомной электростанции в Бангладеш. Об этом сообщает Министерство территориальной политики Московской области.

Отмечается, что поставить оборудование «Тензор» должен в феврале 2025 года, после чего первый и второй энергоблоки атомной станции «Руппур» смогут перейти на этап ввода в эксплуатацию и испытаний.

Заместитель коммерческого директора ПАО «Тензор» Дмитрий Золин подчеркнул, что с учетом накопленного большого практического опыта, налаженных цепочек по закупке материалов можно с уверенностью говорить о том, что предприятие выполнит взятые обязательства качественно и без задержек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье появится еще четыре индустриальных парка.