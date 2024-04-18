«Обоснованные требования»: юрист оценила шансы геймеров отсудить по 10 млн у Sony Playstation

Российские геймеры требуют компенсацию от компании Sony Playstation. К коллективному иску присоединились уже 305 человек, которые не могут полноценно пользоваться своими консолями из-за неработающего магазина PS Store, пишет SHOT.

Любители видеоигр купили приставки Playstation 5, но приобрести игры к ним не получается из-за PS Store. В итоге дорогостоящая консоль, цена которой в среднем составляет 50 тыс. рублей, просто пылится без дела. Теперь от Sony Playstation требуют вернуть доступ к магазину игр и моральною компенсацию — по 10 миллионов рублей каждому истцу.

Как рассказал юрист Алла Георгиева, эти требования вполне обоснованны.

«Люди купили гаджет, но не могут играть очень длительное время. Теперь, возможно, даже и никогда не смогут, а деньги потрачены, поэтому вполне имеют право на компенсацию. Такое право регулируется даже в законе, то есть человек, приобретая какой-то товар, имеет право на его реализацию по назначению. Консоль предназначалась для игры. И, соответственно, сейчас это невозможно сделать, поэтому требования вполне, я так полагаю, подлежат удовлетворению», — пояснила эксперт.

Единственный момент, уточнила собеседница, что размер компенсации сильно завышен. Истцов, то есть игроков, в этом деле много, и присудить всем одинаковую цифру точно не смогут.

«Каждый конкретный случай будет рассматриваться отдельно. Как человек переживал, какие моральные страдания он пережил в связи с отсутствием возможности поиграть. И, соответственно, компенсация морального вреда у каждого истца будет своя. Более того, еще она может быть снижена, потому что у нас почему-то на практике всегда, когда человек обращается в суд, суд урезает эту выплату, причем очень даже в разы», — пояснила Георгиева.

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