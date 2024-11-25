Общая сумма банковских вкладов жителей Рязанской области составила около 300 млрд рублей

Сумма, которую жители Рязанской области хранят в банках, в течение увеличилась более чем на четверть. Об этом сообщает 7Info.

Уточняется, что по данным на 1 октября она составила примерно 300 млрд рублей, включая средства на счетах эскроу, используемые для покупки жилья в строящихся домах.

Поясняется, что для накоплений жителями Рязанской области чаще используется нацвалюта. Так, с 2023 года депозитный портфель в рублях увеличился почти на 30%, а сумма на вкладах в иностранной валюте сократилась более чем на 17%.

Отмечается, что наиболее востребованным для хранения сбережений среди жителей региона являются срочные вклады, по которым сейчас банки предлагают привлекательные процентные ставки. На них на начало октября хранилось свыше 210 млрд рублей. Остальная сумма размещена на текущих счетах, к таким, например, относятся те, к которым привязаны банковские карты.

Ранее экономист Кривелевич предупредил о возможной «заморозке» вкладов.