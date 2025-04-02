Общая сумма прибыли организаций в Рязанской области за январь составила 8,6 млрд руб.

В первом месяце текущего года общая сумма прибыли организаций в Рязанской области составила 8,6 млрд рублей. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональное отделение статистики.

Уточняется, что доля прибыльных организаций –составила почти 71%.

Отмечается, что наибольшая прибыль, составившая 4,2 млрд рублей, получена предприятиями обрабатывающих производств, 1,7 млрд рублей – сельского хозяйства, 900 млн рублей – строительной сферы.

Добавляется, что общая сумма убытка предприятий региона составила полтора миллиарда рублей, что на 7,3% больше значения января позапрошлого года.

Ранее сообщалось, что почти 290 млрд рублей поступило в консолидированный бюджет Подмосковья в первом квартале года.