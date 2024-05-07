Общественная приемная Владимира Головнева помогла молочному производству найти поставщика

Общественная приемная Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнева в Богородском городском округе помогла крупному молочному производству найти проверенного поставщика сырья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что организация давно работает в Ногинске и поставляет свою продукцию на территории Подмосковья, а в связи с расширением производства возникала потребность в поиске новых поставщиков сырья. В связи с этим директор молочного комбината и обратился за помощью к руководителю муниципальной приемной Уполномоченного Магомету Сакалову.

Целью обращения было содействие в поиске проверенных поставщиков сырья для производства. Магометом Сакаловым были подобраны предприниматели, работающие в сфере молочной продукции и организованы рабочие встречи, в результате которых был успешно найден подходящий поставщик.

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