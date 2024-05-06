Андрей Воробьев: Вячеслав Духин начнет курировать блок сельского хозяйства и продовольствия в Подмосковье

Губернатор Воробьев

Фото: [Пресс-служба губернатора МО]

Заместитель Председателя Правительства Московской области Вячеслав Духин, который занимается курированием работы информационного блока областного Правительства, начнет также курировать блок сельского хозяйства и продовольствия в Подмосковье. Об этом в ходе еженедельного совещания с руководящим составом Правительства региона и главами округов сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Министерством сельского хозяйства и продовольствия будет руководить Сергей Двойных, которого мы хорошо знаем. Курирование этого блока будет осуществлять Вячеслав Духин», — рассказал Воробьев.

Отметим, что Сергей Двойных является бывшим заместителем министра инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.

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