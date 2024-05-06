Андрей Воробьев: Вячеслав Духин начнет курировать блок сельского хозяйства и продовольствия в Подмосковье

Заместитель Председателя Правительства Московской области Вячеслав Духин, который занимается курированием работы информационного блока областного Правительства, начнет также курировать блок сельского хозяйства и продовольствия в Подмосковье. Об этом в ходе еженедельного совещания с руководящим составом Правительства региона и главами округов сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.