Андрей Воробьев: Вячеслав Духин начнет курировать блок сельского хозяйства и продовольствия в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба губернатора МО]
Заместитель Председателя Правительства Московской области Вячеслав Духин, который занимается курированием работы информационного блока областного Правительства, начнет также курировать блок сельского хозяйства и продовольствия в Подмосковье. Об этом в ходе еженедельного совещания с руководящим составом Правительства региона и главами округов сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Министерством сельского хозяйства и продовольствия будет руководить Сергей Двойных, которого мы хорошо знаем. Курирование этого блока будет осуществлять Вячеслав Духин», — рассказал Воробьев.
Отметим, что Сергей Двойных является бывшим заместителем министра инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.