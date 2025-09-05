Общественник Бражко пояснил, почему энергетики не должны быть дешевыми

Российские власти готовят эксперимент по дистанционной продаже возрастных товаров с использованием биометрической идентификации. Планы предусматривают запуск онлайн-продаж энергетических напитков уже в конце этого года, а российских вин — во второй половине 2026 года. По словам эксперта Александра Бражко, этот шаг выглядит особенно контрастно на фоне инициативы дальневосточных губернаторов, предлагающих ужесточить правила продажи алкоголя. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что тем не менее такой пилот направлен в первую очередь на борьбу с нелегальным рынком алкогольной продукции, который представляет наибольшую опасность для потребителей с низкими доходами. Перевод части продаж в легальное онлайн-поле с строгой биометрической верификацией позволит не только контролировать возраст покупателей, но и постепенно замещать опасные суррогаты качественной продукцией. Это соответствует долгосрочным целям по повышению продолжительности жизни и развитию отечественного виноделия.

По мнению эксперта, хотя проект может показаться противоречащим общей тенденции к ужесточению, на деле он становится инструментом цивилизованного регулирования рынка. Его успешная реализация может создать прецедент для внедрения современных технологий контроля там, где традиционные методы оказались недостаточно эффективными.

Ранее сообщалось, что производителям запретили продавать вейпы и энергетики под одним брендом в России.