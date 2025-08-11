Производителям запретили продавать вейпы и энергетики под одним брендом в России

Федеральная служба России по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) ввела запрет на продажу вейпов и безалкогольных энергетиков под одним брендом, сообщила газета «Известия».

Решение принято после проверки, инициированной по поручению Генеральной прокуратуры РФ. Особое внимание ведомство уделило продукции под маркой HQD, которая продвигала одновременно никотинсодержащие изделия и тонизирующие напитки.

Глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов обратил внимание на нарушение закона о запрете рекламы никотинсодержащей продукции.

Интернет-площадки уже получили предупреждения о недопустимости такой торговли, а компании-продавцы, включая АО «Меридиан-Трейд», рискуют столкнуться с проверками. По статье 14.3.1 КоАП РФ им грозят штрафы до 150 тыс. руб.

В Союзе индустрии предприятий никотинсодержащих изделий (СИПНИ) считают, что Роспотребнадзор слишком широко трактует законодательство. Предприниматели, работающие с HQD, настаивают, на том, что соблюдают все нормы, но теперь вынуждены пересматривать стратегию продвижения.

Тем временем власти ужесточают позицию по отношению к вейпам. Глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что возрастные ограничения неэффективны, и предложил полностью запретить их продажу в России. Эту инициативу поддержал глава комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Сергей Леонов, подчеркнув вред вейпов для подростков.

Ранее врач-онколог Андрей Нефедов предупредил об опасности сочетания вейпов и сигарет.