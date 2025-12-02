Общественники предложили программу переподготовки участников СВО в инженеры

Одна из ведущих ветеранских организаций страны предложила конкретный механизм, который может решить сразу две стратегические задачи: социальную адаптацию участников СВО и укрепление технологического суверенитета России. «Ветераны России» направили в правительство инициативу о создании «инженерных рот развития» — специальных программ переподготовки и трудоустройства. Об этом сообщает NEWS.ru.

Суть проекта заключается в организации на базе крупнейших промышленных холдингов и госкорпораций ускоренных курсов для бывших военнослужащих. Участники программ смогут не только осваивать новые профессии под руководством ведущих инженеров страны, но и сразу применять знания на практике, работая над реальными технологическими задачами. По замыслу авторов, такой формат позволит всего за полгода-девять месяцев готовить высококлассных специалистов, востребованных на рынке.

Реализация этой инициативы может иметь далеко идущие последствия. Для самих ветеранов это станет мощным стимулом и социальным лифтом, гарантирующим достойное место в гражданской жизни. Для экономики и оборонно-промышленного комплекса — это приток мотивированных, дисциплинированных кадров, способных усилить ключевые технологические направления.

Таким образом, «инженерные роты» предлагаются не просто как мера социальной поддержки, а как элемент стратегии национальной безопасности. В условиях глобальной конкуренции и санкционного давления такой проект способен превратить опыт и потенциал участников СВО в реальный ресурс для технологического прорыва и укрепления независимости страны.

