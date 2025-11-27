Участник программы «Герои Подмосковья» рассказал об учебном процессе

Учебный процесс в рамках программы «Герои Подмосковья» выстроен на чередовании лекций и практических занятий, а также времени для самоподготовки, участники специальной военной операции работают с онлайн-платформой. Об этом сообщил участник проекта Алексей Потапенок.

«По прошествии первого учебного модуля и первого стажировочного периода я бы оценил программу по шкале от 1 до 10 на 9 баллов. Поскольку программа очень структурирована, материал актуальный, преподаватели компетентны, но хотелось бы больше практических занятий», — сказал Потапенок.

Военный добавил, что проект является прикладным. По его словам, он ориентирована на решение конкретных задач с учетом категории слушателей.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

