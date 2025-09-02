Общественники призвали РЖД снизить стоимость билетов наполовину

Крупная общественная организация «Сорок сороков» выступила с инициативой о введении государственного регулирования тарифов на все пассажирские железнодорожные перевозки и снижения их стоимости вдвое. Соответствующее обращение было направлено в Государственную думу, что подтвердил директор правозащитного центра Георгий Солдатов. Об этом сообщает NEWS.ru.

Раскрывая суть проблемы, активисты указывают на то, что в периоды нестабильности, когда аэропорты приостанавливают работу, железная дорога становится критически важным, а зачастую и единственным видом транспорта. Однако в моменты повышенного спроса цены на билеты демонстрируют резкие скачки — по некоторым данным, увеличиваясь в 25 раз. В качестве примера приводятся тарифы на «Сапсан», которые вместо стандартных четырех тысяч рублей могут достигать ста тысяч за один билет.

Последствия такой ценовой политики особенно тяжело сказываются на социально незащищенных категориях граждан, включая многодетные семьи и людей с невысокими доходами. По мнению инициаторов обращения, резкие колебания стоимости билетов подрывают доступность транспорта и создают дополнительную нагрузку на тех, кто и так ограничен в средствах.

Итогом обращения стало напоминание о том, что ОАО «Российские железные дороги» полностью принадлежит государству, а значит, у регулятора есть все механизмы для введения жесткого контроля над тарифами и их значительного снижения. Это, по мнению авторов инициативы, не только повысит доступность перевозок, но и станет важной мерой социальной поддержки.

Ранее россиянам предложили бесплатно исправлять ошибки в билетах на поезда.