Россиянам предложили бесплатно исправлять ошибки в билетах на поезда

Министерство транспорта предложило РЖД и Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) изучить возможность введения «периода охлаждения» при покупке невозвратных билетов на поезда и самолеты, сообщил «Коммерсантъ».

Данная инициатива была выдвинута Союзом пассажиров, который предлагает предоставить пассажирам возможность бесплатно вносить исправления (например, в дате, направлении или личных данных) в течение определенного периода.

Длительность этого периода может различаться: от нескольких дней для билетов, приобретенных за месяц до поездки, до получаса для билетов, купленных непосредственно в день отправления.

Союз пассажиров подчеркивает актуальность данной меры в связи с ростом числа пассажиров, самостоятельно приобретающих билеты. По их мнению, доля ошибок незначительна и не превышает 2–3%, что не окажет существенного влияния на финансовое положение перевозчиков.

В РЖД отметили, что пассажиры уже имеют возможность переоформлять билеты с доплатой разницы в цене, а авиакомпании предлагают возврат или обмен билетов с дополнительной оплатой.

Однако АЭВТ и эксперты выражают критику в отношении данной инициативы. Они указывают на риск увеличения количества возвратов билетов непосредственно перед отправлением, что может привести к увеличению стоимости билетов для всех пассажиров.

Кроме того, внедрение «периода охлаждения» потребует изменений в системах бронирования и повлечет за собой дополнительные затраты для перевозчиков.

Эксперты отмечают, что невозвратные тарифы были введены с целью снижения цен и обеспечения полной загрузки рейсов, а их отмена может привести к подорожанию перевозок.

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