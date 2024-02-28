Очередная подмосковная компания присоединилась к нацпроекту «Производительность труда»
Фото: [Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки МО]
Компания «Деке Экстружн», расположенная в подмосковном Дмитрове, присоединилась к реализации национального проекта «Производительность труда». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
На предприятии уже состоялось стартовое совещание с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК). После прохождения обучения и создания проектного офиса, предприятие будет самостоятельно внедрять полученные знания на других участках производства.
Отмечается, что в качестве пилотного потока был выбран процесс производства труб и желобов водосточных систем. Руководство компании поставило задачу сократить время протекания процесса на 10%, уменьшить незавершенное производство на 10% и увеличить выработку на рабочих местах на 10%.
Известно, что «Деке Экстружн» специализируется на производстве и продаже строительных материалов. С 2005 года холдинг производит товары для внешней отделки загородных домов: виниловый сайдинг, полимерные фасадные панели, водосточные системы из ПВХ, чердачные лестницы и гибкую битумную черепицу.
Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.