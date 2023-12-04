Очередное соглашение о выдаче ИТ-гранта подписали в Подмосковье
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В Подмосковье было подписано четырнадцатое соглашение о выдаче ИТ-гранта. Так, очередным грантополучателем стало ООО «Глоубайт лаборатория данных». Об этом рассказали в региональном Министерстве госуправления, ИТ и связи.
Компания ООО «Глоубайт лаборатория данных» специализируется на внедрении корпоративных хранилищ данных, систем отчетности и аналитических бизнес-приложений в ведущих российских корпорациях.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить жителей региона жизненно важными лекарствами.