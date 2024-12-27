Одно заявление Путина резко подняло цены на газ в Европе

Новый контракт по транзиту российского газа через украинские земли невозможен, заявлял президент РФ Владимир Путин. Как указывает агентство Bloomberg, это вызвало резкий рост цен на «голубое топливо» в странах Евросоюза.

Контракт на транзит российского газа официально заканчивается. Его не смогут продлить до Нового года из-за иска Украины, заявлял 26 декабря Владимир Путин. Как указывает зарубежное информагентство, эти слова про транзит вызвали рост фьючерсов на 5%. Показатели котировок на топливо стали максимумом за текущую неделю.

Напомним, что о газовых соглашениях президент России высказался на полях неформального саммита СНГ в Ленинградской области. По договоренности, теряющей силу 1 января 2025 года, осуществлялась прокачка 40 млрд куб. м газа ежегодно через Украину. В Киеве не отзывают иск и согласны пустить газ в ЕС, но лишь по запросу Еврокомиссии и в случае, если его перекачают не из РФ.

Ранее сообщалось, что Путин заявил о готовности России поставлять газ в Евросоюз через Польшу. Однако у такого решения есть недостаток.