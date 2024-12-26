Путин заявил, что Россия готова поставить газ Евросоюзу в обход Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что страна могла бы возобновить транзит газа через территорию Украины, но Киев блокирует такую перспективу. По словам главы государства, российское топливо возможно поставлять странам ЕС в обход, через Польшу.

Владимир Путин ответил на вопросы журналистов по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС, пишет ТАСС. Президент прокомментировал возобновление газовых поставок, в очередной раз подчеркнув, что Россия никогда не отказывалась от транзита ресурса в Европу. Тем временем Киев блокирует возможность пуска через свою территорию. Как напомнил президент, Украина не хочет отзывать арбитражный иск.

«А у нас контракт с ними Ship or pay — транзитируй или плати. Они закрыли, а потом предъявили нам иск в суде с требованием оплатить то, что не шло транзитом через Украину. На вопрос "Газпрома": "Вы чего, с ума сошли? Вы же закрыли этот транзит". — "Мы закрыли, а вы платите нам все равно деньги". Бред какой-то», — сказал Путин.

По словам Путина, если поставлять газ через европейскую страну, то деньги будут сниматься, но поставляться на Украину в счет погашения ее иска к «Газпрому».

Также российский президент напомнил, что Польша закрыла маршрут через свою территорию, но он действующий. По словам Путина, достаточно «включить кнопку» и газ пойдет по маршруту Ямал — Европа.

«Пожалуйста, включите завтра, мы будем поставлять», — заключил российский лидер (цитата по РИА Новости).

Напомним, что Путин также в ходе общения с прессой отметил, что Украина наказывает Европу невозможностью получать российский газ.

Ранее в Кремле заявили, что передача Киеву средств от российских активов, хранящихся на Западе, может обернуться судом.