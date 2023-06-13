«Однушка» за 16 лет: экономист опровергла данные о том, что подмосковная семья может быстро накопить на квартиру

Подмосковье располагается на 26 месте в рейтинге регионов РФ по доступности жилья. По версии РИА «Новостей», среднестатистическая подмосковная семья накопит на квартиру за 5,5 лет.

Однако профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова с такими цифрами не согласна. По ее словам, копить на «однушку» москвичам придется 22 года, а жителям Подмосковья – 16 лет.

«Если у вас нет сбережений, то определить срок, в течение которого получится накопить на однокомнатную квартиру, можно путем нехитрого расчета. Рассмотрим следующий пример. Стоимость однокомнатной квартиры в Москве на вторичном рынке начинается от 7,8 млн рублей, по данным сервисов с объявлениями», – поделилась Проданова с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В то же время, уточняет эксперт, средняя зарплата в Москве за 2023 год составляет​ 71 629 рублей. Из этой суммы следует вычесть ежемесячные расходы — не менее 50-60%.

«Получаем около 30 000 рублей, которые можно отложить в фонд будущей покупки. Даже если не учитывать, что недвижимость в цене растет, при наших расчетах, чтобы накопить на однокомнатную квартиру, придется откладывать на покупку недвижимости не менее 22 лет», – рассказала экономист.

Что касается Московской области, средняя стоимость однокомнатной квартиры здесь начинается от 5,5 млн рублей. Данные Мосстата гласят, что среднемесячная начисленная заработная плата работников всех организаций Московской области в январе 2023 года составила​ 72 800 рублей.​ Значит, откладывать получится около 26 000-30 000 рублей в месяц, а следовательно, срок накопления на однокомнатную квартиру составит примерно 16 лет. А студию, например, можно осилить за 13 лет.

Однако эксперт уточнила, что чем выше реальный доход и чем больше членов семьи откладывают на покупку квартиры, тем и перспектива покупки долгожданного жилья будет ближе.

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