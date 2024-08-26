Официальный курс евро превысил 102 рубля

Центробанк России установил официальный курс евро на вторник, 27 августа, на уровне 102,49 рубля. Соответствующая информация опубликована на сайте ЦБ.

Повышение курса евро до такой отметки стало первым с октября 2023 года. Курс доллара вырос до 91,77 рубля, в то время как юань подешевел до 11,68 рубля.

Индекс Мосбиржи поднялся до 2774 пунктов, тогда как индекс российских гособлигаций RGBI опустился ниже 104 пунктов, приблизившись к минимальному уровню за последние 2,5 года.

После введения санкций против Мосбиржи и ее структур со стороны США в июне российская валюта значительно укрепилась по отношению к доллару, евро и юаню. Центробанк продолжает определять курс юаня через биржевые торги, в то время как курсы доллара и евро формируются на основе данных внебиржевых торгов.

Тем не менее в Банке России не считают это проблемой. Представитель регулятора заявил, что курсы, устанавливаемые Центробанком, по-прежнему отражают реальную экономическую ситуацию в стране и зависят от фактического баланса спроса и предложения.

Ранее сообщалось, что индекс Мосбиржи обвалился до минимума с июня 2023 года.