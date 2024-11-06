Оформление налогового вычета на «Госуслугах» планируется внедрить в 2025 году

Российское Минцифры в настоящее время ведет активную проработку внедрения услуг для граждан страны в сфере получения налоговых вычетов на портале госуслуг. На это в беседе с РИА Новости обратили внимание в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

Согласно полученной агентством информации, жители страны, которым положен налоговый вычет, смогут получить возможность все оформить дистанционно уже в наступающем 2025 году.

«Внедрение налогового вычета уже активно прорабатывается Минцифры России… Планируется, что услуги будут доступны для граждан в следующем году», — рассказали там.

В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко также проинформировали, что на портале в настоящее время подходит к завершению разработка услуг по получению социальных вычетов по ипотеке, за купленную недвижимость, а также в сферах здоровья, образования и спорта.

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