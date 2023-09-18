Охотник за душами и астральный лабиринт: разработчики из Подмосковья создали мобильную хоррор-игру

Специалисты подмосковной компании, которая является резидентом особой экономической зоны «Дубна», приняли участие в разработке новой мобильной хоррор-игры, сообщила пресс-служба областного министерства инвестиций, промышленности и науки.

В ведомстве рассказали, что действие игры разворачивается в доме, который стал астральным лабиринтом и местом прибежища заблудших душ. Игрок должен найти пусть к свободе в темных коридорах проклятого дома. Там обитает демоноподобное существо, которое охотится за душами.

Как отметил технический директор подмосковной компании Артем Знобищев, в разработке игры использовались наиболее современные технологии и методы, что значительно отличает программу по качеству графики и уровню реалистичности от ближайших конкурентов.

«Игра была создана совместными усилиями нашей команды и зарубежных коллег, ее можно скачать на телефонах под управлением Android и IOS. <…> Мы искренне верим в то, что данная игра станет достойной опорой нашего прогресса в геймдев-сфере и будет радовать игроков по всему миру», — подчеркнул он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что команда из Фрязино вышла в полуфинал международных соревнований «Битва роботов».