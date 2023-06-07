Около 16 тысяч рабочих мест появится в Подмосковье благодаря проектам импортозамещения

Около шестнадцати тысяч рабочих мест появится в Подмосковье благодаря реализации проектов импортозамения, которые сейчас находится на сопровождении областного Мининвеста. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщил ТАСС .

Уточняется, что на сопровождении министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области в настоящее время находится 166 импортозамещающих проектов. Общий объем инвестиций составляет 136 миллиардов рублей.

По словам главы ведомства Екатерины Зиновьевой, в рамках реализации данных проектов будет построено восемьдесят пять новых производств. Речь идет о различных отраслях, в том числе о металлургии, машиностроении и фармацевтике. Министр подчеркнула, что в текущем году ожидается реализация пятидесяти проектов по импортозамещению.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил президенту России Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в регионе. Глава Подмосковья отметил, что благодаря программе импортозамещения промышленность за пять месяцев этого года выросла на 3,7 процента.