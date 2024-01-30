Около 20 рабочих мест создадут на новом производстве бумажной посуды в Долгопрудном

Компания получила участок площадью один гектар по региональной программе «Земля за 1 рубль», сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

Для импортозамещающего производства планируют построить здание общей площадью две тысячи квадратных метров.

Инвестиции в строительство и запуск составят сто миллионов рублей, уточнила, в свою очередь, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«На предприятии будет создано порядка двадцати рабочих мест для жителей Долгопрудного. Запуск производства запланирован на 2026 год», — уточнила она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркивал, что в Подмосковье стараются оказывать максимальную поддержку предпринимателям.