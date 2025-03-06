Около 230 млрд рублей получили МСП Рязанской области от банков в 2024 году

По информации регионального отделения Банка России, субъекты малого и среднего предпринимательства Рязанской области получили в минувшем году кредитов более чем на 104 млрд рублей., что составляет более 45% от всех выданных корпоративным клиентам средств. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что в регионе кредитование МСП увеличилось примерно на 10% по сравнению с годом ранее.

Отмечается, что всего банки выдали предпринимателям Рязанской области около 230 млрд рублей, из которых чуть менее трети суммы получили представители оптовой и розничной торговли, четверть — обрабатывающие производства. Кроме того, в лидерах по объемам кредитования стройкомпании и сельхозпредприятия.

Добавляется, что бизнес своевременно возвращает заемные средства.

Ранее сообщалось, что число субъектов МСП в Подмосковье превысило 450 тыс. в 2024 году.