Около 230 млрд рублей получили МСП Рязанской области от банков в 2024 году
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По информации регионального отделения Банка России, субъекты малого и среднего предпринимательства Рязанской области получили в минувшем году кредитов более чем на 104 млрд рублей., что составляет более 45% от всех выданных корпоративным клиентам средств. Об этом сообщает 7info.
Уточняется, что в регионе кредитование МСП увеличилось примерно на 10% по сравнению с годом ранее.
Отмечается, что всего банки выдали предпринимателям Рязанской области около 230 млрд рублей, из которых чуть менее трети суммы получили представители оптовой и розничной торговли, четверть — обрабатывающие производства. Кроме того, в лидерах по объемам кредитования стройкомпании и сельхозпредприятия.
Добавляется, что бизнес своевременно возвращает заемные средства.
Ранее сообщалось, что число субъектов МСП в Подмосковье превысило 450 тыс. в 2024 году.