Число субъектов МСП в Подмосковье превысило 450 тыс. в 2024 году

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в Подмосковье на конец 2024 года составило около 458 тыс., сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«По статистике, каждый третий житель региона занят в компаниях МСП», - отметила зампред областного правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

За прошлый год в Подмосковье зарегистрировали 18 тыс. новых субъектов МСП, что на 4,1% больше, чем годом ранее. Лидерами по росту этого показателя стали Ленинский округ, Красногорск и Балашиха.

Из общего числа субъектов МСП в регионе почти 323 тыс. — это индивидуальные предприниматели.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность поддержки предпринимателей. Он также поблагодарил все предприятия региона за вклад в развитие экономики страны.