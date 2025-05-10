Запущенный 50 лет назад российский космический аппарат «Космос-482» упал в океан

Космический аппарат «Космос-482» — один из долгоживущих советских спутников, запущенный более 50 лет назад для исследований Венеры, сошел с орбиты и упал в Индийский океан. Об этом сообщила государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос».

Отмечается, что падение аппарата произошло в 09:24 мск. Сначала он вошел в плотные слои атмосферы, а позже оказался в океане.

«Схождение аппарата контролировалось средствами автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Космос-482» вошел в атмосферу в районе 560 км западнее острова Средний Андаман и упал в удаленности от берегов Джакарты в Индийском океане.

До этого аппарат находился на высокоэллиптической орбите Земли. Ведомство сообщило, что такое положение было обусловлено неисправностью разгонного блока. Именно это стало препятствием к дальнейшему движению по целевой орбите, и «Космос-482» постепенно начал приближаться к Земле.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о желании многих стран сотрудничать с Россией в сфере космоса.