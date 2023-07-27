Около 3,5 млрд рублей вложит инвестор в строительство гостиничного комплекса в Одинцовском округе

Гостиничный комплекс почти на четыреста номеров построят в районе деревни Волково Одинцовского городского округа. Проект сопровождают специалисты министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, сообщила пресс-служба ведомства.

Гостиничный комплекс, общая площадь которого составит свыше двадцати четырех тысяч квадратных метров, сможет одновременно принимать до восьмисот посетителей, уточнила глава областного Мининвеста Екатерина Зиновьева.

«Инвестиции в проект — около 3,5 миллиарда рублей», — отметила министр.

Благодаря реализации проекта в округе будет создано пятьсот новых рабочих мест, уточнила Екатерина Зиновьева. По ее словам, объект планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году.

В гостиничном комплексе, который будет представлять собой круглогодичный загородный курорт, планируют разместить ресторан, конференц-зал, СПА-комплекс, джакузи, глэмпинг, спортплощадку. Кроме того, на территории будет несколько бассейнов с уникальной водой, полностью идентичной по химическому составу пяти разным морям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения инвесторов в экономику региона.