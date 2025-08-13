Около 40 тыс. га вернули в сельхозоборот в Рязанской области за три года

Заброшенные в лихие 90-е годы рязанские поля постепенно обретают вторую жизнь. Масштабная работа по возвращению земель в сельхозоборот приносит ощутимые плоды. Благодаря активным действиям местных аграриев и поддержке государственной программы «Земля» за последние три года в Рязанской области удалось вернуть в оборот впечатляющие 37 тыс. гектаров пашни. Об этом сообщает издание 7info.

По словам губернатора региона Павла Малкова, лидером этого возрождения стал Пителинский округ, где посевные площади увеличились более чем на 12 тыс. гектаров. Значительный вклад внесли также Рыбновский и Сараевский районы, добавив по пять тысяч гектаров каждый. Положительная динамика отмечена и в Чучковском, Кадомском, Старожиловском, Милославском, Касимовском, Путятинском, Сапожковском районах.

Отмечается, что восстановление этих угодий напрямую влияет на экономику региона, увеличивая объемы сельхозпроизводства и создавая новые рабочие места. Возвращение земли в строй – это инвестиция в продовольственную безопасность и развитие агропромышленного комплекса области.

Глава региона подчеркнул решимость региональных властей продолжать эту стратегически важную работу, целью которой является максимально эффективное использование потенциала оживающих рязанских просторов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за пять лет ввели в оборот 191 тыс. га земель сельхозназначения.