Около 400 договоров на размещение мобильных торговых объектов подписали этим летом в Подмосковье

У представителей торговли этим летом выросла потребность в размещении мобильных торговых объектов. Так, с июня по август на размещение мобильных торговых объектов было заключено 375 договоров. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минсельхоза.

«Из них 270 — на размещение тележек, 78 — фудтраков, 11 — изотермических емкостей, и 16 договоров заключено на размещение автолавок. В 2023 году количество договоров, заключенных на размещение тележек, увеличилось почти в 3,5 раза», — отметил зампред правительства региона Георгий Филимонов.

Отмечается, что подмосковные предприниматели, которые ведут торговлю с помощью мобильных торговых объектов могут подать заявку на портале госуслуг в режиме онлайн. Результат поступит в личный кабинет. На сегодняшний день объект можно разместить на уже внесенной в схему точке всего за 7 дней, на новом месте — за 18 дней.

Ранее глава региона Андрей Воробьев поручил четко отслеживать направленность бизнеса, который открывается в помещениях на первых-вторых этажах жилых многоквартирных домов.