Около 4,3 млрд рублей льготных займов выдал подмосковный фонд микрофинансирования за 13 лет

Московский областной фонд микрофинансирования с февраля 2010 года выдал предпринимателям региона порядка 4,3 миллиарда рублей в виде льготных займов, сообщила глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева. Ее слова приводит ТАСС .

«На сегодняшний день фонд предоставил предпринимателям региона более 2,8 тысячи займов», — уточнила министр.

Сейчас субъектам МСП в Подмосковье доступны семь кредитных программ Московского областного фонда микрофинансирования, напомнили в пресс-службе регионального министерства инвестиций, промышленности и науки. Максимальная сумма займа составляет пять миллионов рублей, уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркивал, что Московская область занимает первое место в России по количеству особых экономических зон.