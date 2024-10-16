Около 450 жителей Нижегородской области бесплатно зарегистрировали свое дело в центре «Мой бизнес» с начала года

Примерно 450 жителей Нижегородской области бесплатно зарегистрировали ИП или ООО в центре «Мой бизнес» с января по сентябрь текущего года. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что данная мера поддержки реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» на регулярной основе. На данный момент бесплатно оформить бизнес можно почти в 40 филиалах регионального центра «Мой бизнес».

Отмечается, что наиболее популярными направлениями работы новых компаний стали грузовые и пассажирские перевозки, услуги в сфере красоты, розничная торговля, техобслуживание и ремонт автомобилей, ремонтно-строительные работы.

Ранее юрист Хаминский пояснил, почему ИП на упрощенке могут стать заменой самозанятости.