Около сорока магазинов в шаговой доступности от жилых домов открыли в Подмосковье за два месяца
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Тридцать восемь торговых точек, расположенных в шаговой доступности от жилых домов, открыли в Подмосковье с июля по август. Об этом рассказал зампред областного правительства Георгий Филимонов. Его слова приводит пресс-служба Минсельхозпрода региона.
«С июля по август в Московской области федеральные и региональные торговые сети открыли тридцать восемь торговых точек общей площадью более шестнадцати тысяч квадратных метров», — уточнил Филимонов.
Благодаря росту числа объектов торговли в регионе было создано порядка 250 новых рабочих мест.
Филимонов добавил, что вместе с развитием торговли в Подмосковье расширяется и рынок складских комплексов. Так, за два месяца лета в семи округах было открыто семь таких помещений, общая площадь которых составила двенадцать тысяч квадратных метров.
Кроме того, строительство еще двадцати восьми складов сейчас идет в Чехове, Домодедово и Серпухове.
Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркивал, что в Московской области важно синхронизировать строительство дорог и жилья.