Около трех тысяч безработных жителей Нижегородской области прошли соцадаптацию

За первые девять месяцев 2025 года около трех тысяч жителей Нижегородской области, находящихся в поиске работы, прошли программу социальной адаптации на рынке труда. Эта государственная услуга, предоставляемая службой занятости, направлена на повышение конкурентоспособности соискателей через развитие ключевых профессиональных навыков. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

В рамках программы карьерные консультанты помогают участникам освоить современные технологии трудоустройства — от составления эффективного резюме до разработки персонального плана профессионального развития. Особое внимание уделяется развитию навыков: искусству самопрезентации, ведению переговоров с работодателями и стратегическому планированию карьеры. Занятия организованы как в индивидуальном, так и в групповом формате, что позволяет учесть потребности разных категорий граждан.

По словам руководителя регионального управления по труду и занятости Игоря Пантюхина, растущий интерес к услуге свидетельствует о повышении доверия к службе занятости и формировании более осознанного подхода нижегородцев к построению карьеры. Программа помогает не просто найти временную занятость, а обеспечить долгосрочное трудоустройство, соответствующее профессиональным компетенциям и жизненным целям человека.

Статистика Нижегородского кадрового центра «Работа России» показывает, что услуга востребована у всех возрастных групп. Наибольшую активность в текущем году проявили соискатели 35-50 лет — более 1,2 тыс. человек, что опровергает стереотип о недостаточной адаптивности специалистов среднего возраста.

Итогом реализации программы становится не только количественное увеличение трудоустроенных граждан, но и качественное изменение их позиции на рынке труда. Участники приобретают инструменты для самостоятельного построения карьеры, что в долгосрочной перспективе способствует снижению напряженности на региональном рынке труда и повышению эффективности трудовых ресурсов.

