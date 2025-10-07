В Рязанской области ведется подготовка ветеранов СВО к работе на гражданской службе

Рязанская область стала пилотным регионом, запустившим комплексную программу социальной адаптации участников специальной военной операции. Как сообщает издание 7info, инициатива «ГЕРОИ62» направлена на раскрытие профессионального потенциала ветеранов и их интеграцию в гражданскую жизнь.

По словам депутата рязанской областной думы Романа Иголкина, уникальные лидерские качества военнослужащих, отмеченные на высшем государственном уровне, представляют значительную ценность для работы в государственных структурах. Программа создает условия для плавного перехода от военной службы к гражданской профессии, обеспечивая ветеранам новые карьерные перспективы.

Образовательный процесс реализуется при поддержке Высшей школы государственного управления Президентской академии совместно с рязанскими вузами и обществом «Знание». В настоящее время обучение проходят уже две группы слушателей, которые по завершении годичного курса получат дипломы государственного образца и целевое трудоустройство в государственные учреждения.

Таким образом, программа «ГЕРОИ62» демонстрирует системный подход к решению вопросов социальной адаптации военнослужащих. Проект не только обеспечивает ветеранам востребованные профессии, но и создает механизм притока квалифицированных кадров с уникальным опытом в государственные структуры региона.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в патриотическое воспитание молодежи будут вовлечены ветераны СВО.