Около восьми тысяч вакансий открыты в Рязанской области

Летний спад деловой активности не коснулся рынка труда Рязанской области, где сохраняется высокий спрос на специалистов. По данным hh.ru, за последний месяц местные работодатели разместили 7,7 тыс. вакансий — на 2% больше, чем в начале лета. Об этом сообщает издание 7info.

Отмечается, что лидерами по количеству предложений стали: продажи (1,9 тыс. вакансий), рабочие профессии (1,8 тыс.), производство и сервис (1,4 тыс.). Особенно резко — на рекордные 11% — вырос спрос на офисный персонал: курьеров, администраторов, секретарей. Также увеличилась потребность в топ-менеджерах (+9%), домашнем персонале (+8%) и специалистах туризма (+7%).

Добавляется, что параллельно в регионе сократился набор в отдельных отраслях: автобизнес, сельское хозяйство, массмедиа (–13%), страховые услуги (–12%), стратегический консалтинг (–11%). Это создает неравномерные условия для соискателей: в «остывающих» сферах конкуренция усилится, тогда как в лидирующих отраслях шансы трудоустройства выше.

Тренды Рязанской области отражают общероссийскую динамику, где за месяц размещено 1,1 млн вакансий (+4%). Рост спроса на массовые профессии при сокращении нишевых ролей указывает на переориентацию экономики на практические секторы.

Ранее сообщалось, что почти 90 вакансий предложили железнодорожники на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Рязанской области.