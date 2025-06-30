Почти 90 вакансий предложили железнодорожники на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Рязанской области

На Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей» Московская железная дорога представила около 90 вакансий в Рязанской области. Об этом сообщает издание 7info.

Уточняется, что самые востребованные профессии — это монтер пути, дежурный по переезду, осмотрщик-ремонтник вагонов и электромонтер.

Отмечается, что работа в РЖД для региона это означает снижение уровня безработицы, а также возможность профессионального роста для жителей и поддержку железнодорожной инфраструктуры квалифицированными кадрами.

Подчеркивается, что МЖД остается ключевым работодателем Рязанской области, предлагая стабильную работу и социальные гарантии более чем 6 тысячам сотрудников. Для желающих сменить профессию – это шанс получить востребованную специальность с полным обеспечением.

Ранее были названы самые востребованные направления Москвы и Подмосковья.