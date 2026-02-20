Омская мэрия намерена взять кредиты на 3 млрд рублей для покрытия бюджета

Омская мэрия планирует занять у банков 3 млрд рублей, сообщило РБК со ссылкой на информацию, размещенную на портале государственных закупок.

Отмечается, что департамент финансов города намерен открыть шесть возобновляемых кредитных линий по 500 млн рублей каждая. Средства пойдут на финансирование дефицита бюджета и погашение уже существующих муниципальных долгов.

Каждая кредитная линия будет действовать 12 месяцев. За пользование всеми шестью кредитами город готов заплатить банкам 570 млн рублей. Цена контрактов будет рассчитываться ежедневно: сумма за каждый день пользования деньгами с учетом ключевой ставки Банка России. Если ключевая ставка изменится, изменится и плавающая процентная ставка по кредитам.

Заявки от банков принимаются до 27 февраля, а итоги аукциона планируют подвести 3 марта. Победители получат право кредитовать город в течение года.

Примечательно, что бюджет Омска на 2026 год принят с нулевым дефицитом. Однако в документах заложено, что одним из источников финансирования дефицита станет привлечение кредитов от банков в объеме 12,6 млрд рублей. При этом муниципальный долг на 1 января 2027 года не должен превысить 10,7 млрд рублей. Такие же параметры установлены и на следующие два года.

