«Они диктуют цены»: выяснилось, когда подорожает бензин в России

Правительство РФ приостановило действие временного запрета на вывоз бензина из страны. Ограничения были введены в России 29 февраля этого года.

Как может измениться рынок топлива уже в ближайшее время, нам рассказал экономист Михаил Беляев.

«С ценами на бензин, как и со всеми остальными, произойдет одно – они вырастут. Вопрос в том, насколько и когда. Возможно, будет некоторая пауза, но потом точно произойдет повышение», – заявил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Он напомнил, что запрет на экспорт вводили для того, чтобы увеличить предложение горючего на внутреннем рынке. Однако сами цены давно зависят не только от соотношения спроса и предложения.

«Уже примерно полвека рынками управляют продавцы – те, кто успел закрепиться и занимает доминирующие позиции. Эти компании могут диктовать расценки, независимо от доступности товара и уровня спроса», – добавил Беляев.

Эксперт подчеркнул, что некоторые участники рынка используют для повышения цен любые поводы.

Впрочем, выход из ситуации есть: нужно наладить эффективную антимонопольную систему. Что касается нынешних тенденций, Беляев ожидает, что некоторое время цены будут сохраняться на нынешних значениях, а потом возрастут на 5-10%.

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